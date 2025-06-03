Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Єрмака.

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Про що говорили Єрмак та Келлог

Андрій Єрмак розповів, що спільно з Кітом Келлогом вони обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні.

Окрім цього, розмова торкнулася і теми викрадених Росією дітей. Єрмак зазначив, що Україна передала Росії списки і чекає на відповідь. Глава Офісу президента наголосив, що важливо повернути дітей додому – Київ цінує, що США включені в процес.

Я сказав, що Росія робить все, аби не припиняти вогонь. І цьому варто покласти край через силу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал,

– вказав Єрмак.

Очільник ОП висловив вдячність президенту США Дональду Трампу та всьому американському народу, обом партіям за підтримку України.

Як пройшла зустріч з спецпредставником Келлогом / фото Офісу президента

Зауважимо, що під час перемовин у Стамбулі росіяни фактично визнали факт викрадення українських дітей. Коли Україна заявила, що Росія викрала 20 тисяч дітей, у відповідь почула, що йдеться максимум про сотні.