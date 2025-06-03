Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на джерела, передає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про візит

Спершу, згідно з даними сайтів AirNav та FlightAware президентський літак Airbus A319 UR-ABA вилетів з аеропорту Шеннон в Ірландії та прямував до США, рухаючись вже над північним сходом країни.

За даними вищезгаданих ресурсів, ще увечері у понеділок, 2 червня, президентський борт здійснив переліт з аеропорту Ясьонка у польському Жешуві до аеропорту Шеннон, де зупинився на кілька годин.

Пізніше український посадовець підтвердив візит. Разом з ними у Вашингтон вирушила команда Міністерства оборони та Офісу президента. За його словами, поїздка доволі комплексна.

Плануємо говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроєкт сенатора Грема. Також обговоримо Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали,

– написав Андрій Єрмак.

Зокрема, обговорять питання щодо повернення депортованих Росією українських дітей, російську пропаганду, пов'язану з питаннями церкви. Також будуть зустрічі з представниками партій.

"Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як Росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни. Правда за нами", – резюмував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, минулого разу українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком відвідала США ще у грудні 2024 року, де протягом двох днів зустрілася з командою президента Дональда Трампа та представниками бізнесу.