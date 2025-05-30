Водночас українська сторона досі не отримала від російської меморандум з умовами для припинення вогню. Документ із власною позицією Київ вже надав і росіянам, і американцям, передає 24 Канал.

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Що відомо

Як пише Le Monde, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до зустрічі з росіянами наступного тижня. Водночас він наголосив, що Київ хоче конструктивної дискусії. Це означає, що важливо насамперед отримати від російської делегації "меморандум" перед наступним раундом перемовин.