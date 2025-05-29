Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію речника МЗС Георгія Тихого у четвер, 29 травня.

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У МЗС розповіли про контакти України та США

Зустріч відбудеться скоро, але деталей речник МЗС не озвучив.

Контакти між міністром і американською стороною очікуються досить скоро. Я не можу вдаватися в подробиці, думаю, що незабаром ви отримаєте більше інформації. Але так, певні контакти планується провести,

– сказав він.

Георгій Тихий додав, що українська та американська сторони перебувають у постійному діалозі на всіх рівнях – від президентів до міністрів закордонних справ, керівника офісу ОП, парламентарів, посольств.

"Тож очевидно, що у нас є багато, багато контактів, які тривають, і будуть контакти між міністрами закордонних справ України та США. Досить скоро, я сподіваюся, я розповім про це більш детально", – додав речник.

Нагадаємо, що росіяни запропонували провести другі прямі переговори з Україною у Стамбулі 2 червня. Наразі наша держава ще не погодилася на цю зустріч, але якщо другий раунд таки відбудеться, то склад української делегації залежатиме від складу російської.

Якщо росіяни не змінять склад своїх представників, тоді "можна очікувати, напевно, такого ж складу української делегації", який був 16 травня.