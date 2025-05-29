Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию спикера МИД Георгия Тихого в четверг, 29 мая.

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В МИД рассказали о контактах Украины и США

Встреча состоится скоро, но деталей представитель МИД не озвучил.

Контакты между министром и американской стороной ожидаются достаточно скоро. Я не могу вдаваться в подробности, думаю, что вскоре вы получите больше информации. Но да, определенные контакты планируется провести,

– сказал он.

Георгий Тихий добавил, что украинская и американская стороны находятся в постоянном диалоге на всех уровнях – от президентов до министров иностранных дел, руководителя офиса ОП, парламентариев, посольств.

"Поэтому очевидно, что у нас есть много, много контактов, которые продолжаются, и будут контакты между министрами иностранных дел Украины и США. Достаточно скоро, я надеюсь, я расскажу об этом более подробно", – добавил спикер.

Напомним, что россияне предложили провести вторые прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 2 июня. Сейчас наше государство еще не согласилась на эту встречу, но если второй раунд таки состоится, то состав украинской делегации будет зависеть от состава российской.

Если россияне не изменят состав своих представителей, тогда "можно ожидать, наверное, такого же состава украинской делегации", который был 16 мая.