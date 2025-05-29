Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення глави держави в четвер, 29 травня.

Читайте також У Путіна цинічно відповіли на вимогу Сибіги негайно передати "меморандум"

Росіяни не передають "меморандум"

Володимир Зеленський заявив, що Росія затягує війну і робить усе, щоб "просто обдурити країни", які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском.

Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий "меморандум", який вони обіцяли й начебто більш ніж тиждень готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду,

– сказав президент.

За його словами, росіяни обіцяли абсолютно протилежне, і передусім вони обіцяли це Сполученим Штатам та Дональду Трампу.

Черговий російський обман. Все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції – достатній тиск на Росію,

– підкреслив Зеленський.

Президент також повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту і щодо далекобійної активності України на території Росії.

Володимир Зеленський наголосив, що саме в Росії повинні відчувати, що таке війна, "щоб було бажання займатися дипломатією".

До слова, раніше в МЗС України заявляли, що страх Росії передавати так званий "меморандум" про припинення вогню вказує лише на те, що він наповнений нереалістичними ультиматумами. За словами Георгія Тихого, в Росії бояться визнати, що гальмують мирний процес.