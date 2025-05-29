Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение главы государства в четверг, 29 мая.

Читайте также У Путина цинично ответили на требование Сибиги немедленно передать "меморандум"

Россияне не передают "меморандум"

Владимир Зеленский заявил, что Россия затягивает войну и делает все, чтобы "просто обмануть страны", которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением.

Слова с Москвой не работают. Даже так называемый "меморандум", который они обещали и вроде бы более недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду,

– сказал президент.

По его словам, россияне обещали абсолютно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам и Дональду Трампу.

Очередной российский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции – достаточное давление на Россию,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по фронту и по дальнобойной активности Украины на территории России.

Владимир Зеленский подчеркнул, что именно в России должны чувствовать, что такое война, "чтобы было желание заниматься дипломатией".

К слову, ранее в МИД Украины заявляли, что страх России передавать так называемый "меморандум" о прекращении огня указывает лишь на то, что он наполнен нереалистичными ультиматумами. По словам Георгия Тихого, в России боятся признать, что тормозят мирный процесс.