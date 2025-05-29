Свое мнение по этому поводу в четверг, 29 мая, высказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как отреагировали в России на требование Сибиги

Российский чиновник назвал "не конструктивным" требование главы МИД Украины Андрея Сибиги передать так называемый "меморандум" о перемирии. Вместо этого он заговорил о втором раунде переговоров с Киевом.

Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Требовать немедленно, медленно - это все не конструктивно. Здесь нужно либо подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное,

– заявил он.

По его словам, пока Москва не получила от Украины согласия на второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня, об этом предложении ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, Андрей Сибига заявил, что если Россия уже подготовила свой "меморандум" с предложениями о прекращении огня, она должна немедленно передать его Украине, а не ждать понедельника.