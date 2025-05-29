Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение советника президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина в соцсети Х.

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Что известно о документе, который Украина передала России

Дмитрий Литвин отметил, что украинский документ с четкими шагами по прекращению огня и мира в Украине уже на руках россиян. По словам чиновника, оккупанты уже получили документ, поэтому никаких оправданий не должно быть.

Теперь мяч на их (российском – 24 Канал) стороне – все ждут их так называемый так называемый "меморандум". Они обещали его доставить, не только нам,

– отметил советник Зеленского.

Он также подчеркнул, что сейчас 2025 год, поэтому отправка документа не занимает дней или недели.

"Нам нужно увидеть, какую креативность россияне вложат в свой "меморандум", и подготовить содержательную встречу. В конце концов, он должен способствовать миру, а не служить пропагандистским целям. Но от россиян зависит, относятся ли они к этому серьезно, или нет", – резюмировал Литвин.

К слову, ранее в России заявляли, что якобы предложили Украине дату и место встречи для обмена так называемыми "меморандумами" о прекращении огня и дальнейших шагов к миру. Москва утверждает, что эту информацию якобы передали министру обороны Украины Рустему Умерову.

Глава украинского Минобороны, в свою очередь, заявил, что Украина уже передала России собственный вариант "меморандума" о прекращении огня, а Россия этого еще не сделала. Умеров также подчеркнул, что Кремль пытается затянуть процесс передачи своего документа.