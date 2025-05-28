Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Интересно Идеолог режима Путина родом из Украины: кто такой Мединский и почему участвует в переговорах

В России сделали новое заявление относительно меморандума

В Кремле утверждали, что готовы предоставить свои условия по завершению войны и видение будущего мирного соглашения сразу после масштабного обмена пленными. Конечная часть обмена состоялась еще 25 мая, однако россияне и дальше утверждали, что продолжается работа над так называемым "меморандумом".

Сейчас в России сделали новое заявление относительно этого "документа". Так, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский сообщил, что Кремль якобы предложил дату и место встречи для обмена "меморандумами".