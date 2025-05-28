Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского и Мерца.

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Россияне не передали свой "меморандум", хотя обещали

Оккупанты постоянно ищут причины, чтобы отсрочить формат, в котором можно закончить войну. Они обещали, что сразу после обмена предоставят адженду для встречи лидеров или так называемый меморандум. Но этого не произошло.

Наша сторона связывалась с россиянами. Министр обороны звонил Мединскому. Они говорили "будет", но мы так и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили США – они также ждут. Все ждут. Наверное, надо не ждать, а делать более серьезные шаги,

– заявил президент.

Россияне всячески затягивают войну, говоря, что не хотят ехать в Ватикан или Женеву. Мол, это площадки, навязанные Западом.

"Если честно, это не очень серьезно. Они не хотят в нейтральную Женеву, а хотят в натовскую страну – Турцию. То есть вопрос не в том, что это за страна и в каком она альянсе – вопрос исключительно в Путине", – высказался Зеленский.

По его словам, догма – не площадка, а результат, то есть окончание войны. Украина открыта к любому формату, в отличие от России.