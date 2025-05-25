Впрочем, аналитики сомневаются в том, что Москва будет требовать что-то меньше чем полную капитуляцию Киева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как требования может выдвинуть Россия

Недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил об ожидании представления российской стороной проекта предложения по соглашению о прекращении огня после третьего и последнего из масштабного обмена пленными "1000 на 1000".

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что они будут готовы представить Украине проект документа России по "долгосрочному урегулированию кризиса", как только обмен пленными с украинской стороной будет завершен.

На данный момент прошло уже два этапа. В то же время Россия не прекращала атаки на наступление на фронте, в частности в ночь на 24 и 25 мая осуществила две массированные ракетно-дронные нападения на Украину. Больше всего под ударом, как известно, оказался именно Киев.

На фоне этого аналитики ISW предполагают, что заявление Лаврова лишь подчеркивает постоянные усилия Кремля, направленные на то, чтобы заставить Украину и Запад начать долгосрочные мирные переговоры без активного прекращения огня.

Россия остается преданной требованиям, которые являются ничем иным, как полной капитуляцией Украины, и будет продолжать достигать этой цели до тех пор, пока Путин верит, что Россия может военным путем победить Украину,

– говорится в отчете.

К слову, вице-спикер Совета Федераций Константин Косачев накануне сообщил, что Россия должна передать Украине свои предложения по урегулированию войны уже в ближайшие дни. Это касается меморандума, над которым в Москве уже завершают работу.