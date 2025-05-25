Втім, аналітики сумніваються у тому, що Москва буде вимагати щось менше ніж повну капітуляцію Києва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Як вимоги може висунути Росія

Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про очікування представлення російською стороною проєкту пропозиції щодо угоди про припинення вогню після третього й останнього з масштабного обміну полоненими "1000 на 1000".

Своєю чергою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що вони будуть готові представити Україні проєкт документа Росії щодо "довгострокового врегулювання кризи", як тільки обмін полоненими з українською стороною буде завершено.

Наразі пройшло вже два етапи. Водночас Росія не припиняла атаки на наступ на фронті, зокрема у ніч на 24 і 25 травня здійснила дві масовані ракетно-дронові напади на Україну. Найбільше під ударом, як відомо, опинився саме Київ.

На тлі цього аналітики ISW припускають, що заява Лаврова лише підкреслює постійні зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб змусити Україну й Захід розпочати довгострокові мирні переговори без активного припинення вогню.

Росія залишається відданою вимогам, які є нічим іншим, як повною капітуляцією України, і продовжуватиме досягати цієї мети доти, доки Путін вірить, що Росія може військовим шляхом перемогти Україну,

– ідеться у звіті.

До слова, віцеспікер Ради Федерацій Костянтин Косачов напередодні повідомив, що Росія має передати Україні свої пропозиції щодо врегулювання війни вже найближчими днями. Це стосується меморандуму, над яким у Москві вже завершують роботу.