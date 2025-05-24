Так, 23 травня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Володимир Зеленський нібито не є легітимним главою держави. Він припустив, що Росія могла б вести переговори з керівництвом Верховної Ради України, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Чому у Кремлі знову говорять про "нелегітимність" Зеленського

Крім того, Лавров наголосив, що будь-яка майбутня мирна угода щодо України повинна включати умови, які унеможливлюють обрання та становлення в Україні майбутніх прозахідних урядів.

В Інституті вивчення війни зауважили, що заява російського міністра є відкритою вимогою зміни режиму в Україні як умови для будь-якої майбутньої мирної угоди – вимогою, яку російські посадовці систематично висувають під прикриттям вимог щодо "денацифікації" України.

Імовірно, в майбутньому Росія навмисно виставлятиме будь-який прозахідний уряд України як такий, що "успадкував нелегітимність" усіх українських урядів після 2014 року, та створюватиме умови для заяв, що будь-яка угода з Україною нібито не є обов'язковою для Росії.

Лавров також відкинув нещодавню пропозицію Дональда Трампа провести переговори щодо війни Росії проти України у Ватикані. Лавров заявив, що такі переговори у Ватикані були б "нереалістичними" та "некомфортними" для представників "двох православних країн".