Таку думку 24 Каналу висловив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов, зазначивши, що завданням Владіміра Путіна є лише затягувати процес завершення війни. Кремлю вигідно чіплятись за якісь формальні аспекти задля того, аби не було жодного прогресу. Путін наполягатиме на тих цілях вторгнення в Україну, які Росія прописала ще у 2022 році.

До теми Трамп шукає новий майданчик: чому він хоче провести перемовини у Ватикані

Переговори України та Росії у Ватикані

Росія, на думку Сергія Стуканова, зараз відчуває, що вона спроможна диктувати свої умови.

Виходить так, що американці та європейці виступають в ролі прохачів. Вони змушені вмовляти Росію приїхати або сісти за стіл переговорів. Коли ти в стані прохача, то змушений погоджуватися на різні умови,

– підкреслив він.

Ватикан або Швейцарія могли б стати майданчиком для проведення переговорів, проте Росія, можливо, не демонструватиме бажань погоджуватись на це.

Важливо! Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як можливе місце для переговорів між Україною та Росією. Політолог Ігор Рейтерович зазначив, що цей варіант вигідніший для України, ніж Стамбул, оскільки Ватикан – нейтральна територія. За його словами, Ватикан може виступати організатором перемовин, але не їхнім учасником, але Росія, ймовірно, спробує уникнути участі в такому форматі.

Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу зауважив, що Путін буде використовувати заяви, що начебто готовий до діалогу про завершення війни лише для того, аби унеможливлювати запровадження сильніших санкцій проти Росії.

Попри це, все вказує на те, що він продовжуватиме наступати, щоб домогтися результатів, адже прагне взяти під контроль Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Ті території, які вніс у російську конституцію, але насправді не контролює повністю.

Я стаю дедалі скептичнішим стосовно того, аби надавати великої ваги цим так званим перемовинам, адже жодних реальних умов для того, щоб війну було розв'язано за столом переговорів немає. Путін готовий воювати,

– сказав Сергій Стуканов.

Кремлівський диктатор вірить, що ще приблизно пів року Росія спроможна вести війну і за цей час зможе досягти цілей. Україна також показує свої військові спроможності й те, що йти на умови окупантів не готова.

За словами Стуканова, де б не відбулися перемовини найближчими тижнями, жодного результату очікувати, точно, не варто.