Сторони переговорного процесу відгукнулися на пропозицію Папи Римського Лева XIV. Політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський в етері 24 Каналу зазначив, що зміна місця переговорів не грає великої ролі, але Ватикан може бути зручною основою для них.

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Ватикан починає проявлятися більше

Політолог зауважив, що новообраний Папа Римський заявляв, що він буде готовий взаємодіяти зі сторонами переговорного процесу задля мирного врегулювання російсько-української війни. На його думку, зараз у Ватикані начебто є нове дихання та бажання сильніше ув'язуватися в цю історію.

Навіть обмін полоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000" відбувається за співпраці Ватикану. Те, що є можливість вдихнути нову силу в ці переговори – це позитивний сигнал,

– впевнений Шеренговський.

Він нагадав, що для американського президента Дональда Трампа була однією з ідей фікс – скоротити видатки США та не втягуватися у війни. Ситуація виглядає таким чином, що, попри всі його ілюзії та наміри закінчити війну за 24 години, виявилось, що вона занадто складна для швидкого врегулювання.

США вже змінили риторику і не раз заявляли, що можуть покинути переговорний процес. Однак наразі американці продовжують залишатися в ньому, в тому числі за сприяння Європи.

Зазначимо, що на думку політолога Ігоря Рейтеровича, для України є низка переваг у тому, що місце переговорів зі Стамбулу зміниться на Ватикан, це вигідно для нашої держави. Він спрогнозував, як може поводитися Росія у відповідь на пропозицію Папи Римського провести зустріч саме там.