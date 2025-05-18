Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на онлайн-трансляцію інтронізації Папи.

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Лев XIV офіційно став Папою Римським

18 травня на площі Святого Петра відбулася інтронізація Папи Римського. Це була літургійна служба, яку відвідало багато людей, в тому числі й іноземні лідери.

Папа Римський інтронізувався приблизно після 12:15. Новому понтифіку вручили палій – смужку овчини, що символізує його роль пастуха. Його поклали на плечі з трьома шпильками, що символізували цвяхи з розп'яття Христа.

Також Льву XIV вручили Перстень рибалки, названий на честь першого Папи Римського, святого Петра, який був рибалкою за професією. Це ознаменувало початок понтифікату нового очільника Римо-католицької церкви.

Папа Лев XIV інтронізувався на пост понтифіка / Відео "Новини.LIVE"

Сучасна папська інтронізація, що розвинулася з форми, встановленої Іоанном Павлом I, вписана в месу і включає формальне покладання палію, символу всесвітньої юрисдикції римського папи, на нещодавно обраного папу кардиналом-протодияконом.

До Лева XIV четверо римських пап пройшли не коронацію, а лише інтронізацію: Іоанн Павло I, Іоанн Павло II, Бенедикт XVI та Франциск.

Папа Бенедикт XVI також зробив коротше присягу покори, яку кардинали приносять по одному протягом меси (всі кардинали попередньо приносять присягу підкорення під час обрання папи римського згідно зі звичайними правилами проведення конклаву).

До слова, нового Папу Римського обрали кардинали на конклаві ввечері 8 травня. Тоді зі Сикстинської капели, де засідали священнослужителі, пішов білий дим, що означало, що нового Папу вибрали.

Пізніше стало відомо, що новим понтифіком став Роберт Френсіс Прево, який обрав ім'я Лев XIV. Він є першим американцем на посаді Папи.