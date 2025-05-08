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До теми Наступний Папа Римський: як і коли оберуть, хто серед фаворитів і що казали про Україну

У Ватикані пішов білий дим з Сикстинської капели

До слова, за традицією конклав відбувається у Сикстинській капелі у декілька турів. Кардинали обирають нового Папу Римського у повній ізоляції від зовнішнього світу.

Якщо після проведеного туру голосування жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, з димаря капели йде чорний дим. А коли все ж понтифіка було обрано, то – білий.

В обох випадках кардинали спалюють бюлетені, використані під час голосування. Раніше, якщо тур завершувався без переможця, до паперів додавали вугілля або смолу, а в разі обрання Папи – сиру солому.

Починаючи з 2005 року, для створення диму застосовують спеціальні хімічні суміші: чорний дим утворює поєднання перхлорату калію, антрацену та сірки, а білий — бертолетова сіль, лактоза і каніфоль.