Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ..

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В Ватикане пошел белый дым из Сикстинской капеллы

К слову, по традиции конклав происходит в Сикстинской капелле в несколько туров. Кардиналы выбирают нового Папу Римского в полной изоляции от внешнего мира.

Если после проведенного тура голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, из дымохода капеллы идет черный дым. А когда все же понтифика было избрано, то – белый.

В обоих случаях кардиналы сжигают бюллетени, использованные во время голосования. Ранее, если тур завершался без победителя, к бумагам добавляли уголь или смолу, а в случае избрания Папы – сырую солому.

Начиная с 2005 года, для создания дыма применяют специальные химические смеси: черный дым образует сочетание перхлората калия, антрацена и серы, а белый - бертолетовая соль, лактоза и канифоль.