Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как новый Папа приходит на должность

Процедура избрания и утверждения нового Папы Римского длится в несколько этапов. В конечном итоге понтифик ее завершает и о нем узнает мир.

Сначала конклав определяется с тем, кто из кандидатов достоин быть Папой Римским. Когда его выбрали, кардиналы спрашивают, согласен ли он. Если да – новый Папа выбирает имя, которое желает иметь.

Далее новоизбранный понтифик надевает белые ризы, подготовленные в трех размерах, и садится на трон в Сикстинской капелле. Кардиналы, которые не входят в конклав, отдают ему дань уважения и присягают на покорность.

Далее чиновник должен сжечь бумажные бюллетени специальными химикатами, чтобы из дымохода часовни шел белый дым. Это является символом того, что новый Папа избран – тогда об этом узнает весь мир. Зато черный дым свидетельствует, что на голосовании Папу не выбрали.

Если избранный кандидат отказывается от должности, то процедура начинается снова.

После завершения избрания и всех процедур в середине конклава старший курфюрст среди кардиналов-диаконов выходит на центральный балкон базилики Святого Петра, и объявляет толпе "Habemus Papam", что переводится "У нас есть Папа". Уже потом понтифик появляется и дает людям свое первое благословение.

До того как в Ватикане проведут конклав, временным главой Церкви станет кардинал-камерленго Кевин Фаррелл.

Напомним, Папа Франциск умер от проблем с сердцем 21 апреля. Его похороны пройдут 28 апреля. Понтифик найдет последний покой в одной из базилик Рима.