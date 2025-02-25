В то же время мир пытается спрогнозировать, кто может стать преемником Франциска. Уже появился список из 8 кандидатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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70-летний кардинал Пьетро Паролин из Италии

Первый из кандидатов, который лидирует с ноября 2024 года, – 70-летний кардинал Пьетро Паролин из Италии. Он является государственным секретарем Ватикана, где прослужил уже 11 лет.

Его политические взгляды умеренные. В свое время он в дипломатическом крыле Святого Престола и прослужил в Нунциатуре Нигерии и Мексики.

В 2014 году Папа Франциск присвоил ему звание кардинала. Считается, что он будет продолжать идеи Франциска.

К слову, в 2024 году Паролин даже посещал Украину и встречался с президентом Зеленским. Они обсуждали обмен военнопленными и возвращение тел защитников.

65-летний кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу из Конго

Следующий претендент – 65-летний кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу из Конго.

Он возглавляет Симпозиум епископских конференций Африки и Мадагаскара. Ранее он стал известным после того, как оспорил заявление нынешнего понтифика о разрешении благословлять неженатые и гомосексуальные пары, а потом еще и объявил это решение недействительным на Африканском континенте.

А еще в 2024 году этого кардинала обвиняли в распространении слухов и подстрекательстве к восстанию, которые он озвучивал в своих проповедях.

Бесунгу – кардинал с 2019 года. Как отмечает издание, его папство "будет рассматриваться как резкий упрек левым принципам" Франциска.

71-летний кардинал Вим Эйк из Нидерландов

Третий кандидат и один из самых консервативных фаворитов – 71-летний Вим Эйк из Нидерландов. Он – бывший врач.

"В 2015 году Эйк помог написать книгу "Одиннадцать кардиналов говорят о браке и семье: очерки с пастырской точки зрения", в которой решительно выступал против одобрения Франциском гражданских повторных браков в случае неполучения решения об аннулировании первого брака. Эйк писал, что они являются формой структурированного и институционализированного прелюбодеяния", – пишет New York Post.

Кардиналом Эйк назначил в 2012 году Папа Бенедикт XVI.

72-летний кардинал Петер Эрде из Венгрии

Четвертая кандидатура – 72-летний кардинал Петер Эрде из Венгрии.

Он – экс-президент Совета епископских конференций Европы. Кардинал давно считается давно влиятельной фигурой в католической церкви. Кроме венгерского, он свободно владеет английским, итальянским, французским, словацким и латинским языками.

"Будучи консерватором, Эрдо ранее выступал против практики причастия разведенных или повторно женатых католиков из-за доктринального убеждения о неразрывности брака", – отмечает издание.

Также он выступал против приема беженцев в Европе, потому что считал это равносильным торговле людьми.

Кардиналом Эрде является с 2003 года.

67-летний Луис Антонио Тагле с Филиппин

Пятый кандидат – 67-летний Луис Антонио Тагле с Филиппин.

Его считают политически левым и "азиатским Папой Франциском".

"Тагле критикует отношение церкви к ЛГБТ-людям, а также к разведенным и повторно женатым католикам. В интервью 2015 года он сказал, что "строгая" позиция церкви в отношении геев, разведенных и одиноких матерей навредила ее цели евангелизации", – отмечают в New York Post.

Если Тагле, который является кардиналом с 2012 года, станет Папой, то он будет первым представителем на этом посту с азиатского континента.

Но были сомнения, смогут ли его избрать понтификом, потому что он "прославился" катастрофическим управлением главной благотворительной организацией церкви "Каритас".

76-летний американец Рэймонд Берк

Шестая кандидатура – 76-летний американец Рэймонд Берк.

Он – ведущий архиконсерватор и публичный критик либеральных тенденций Франциска. Кардиналом является с 2010 года.

В свое время он выразил сомнение относительно решения Папы о готовности разрешить разведенным и повторно женатым парам принимать Евхаристию. А новую формулировку относительно искусственной контрацепции, геев и гражданских браков он называл "нежелательной".

В 2004 году он встрял в скандал – Берк игнорировал сообщения о сексуальных домогательствах со стороны некоторых священников. Кроме того, он выступил против создания фонда для жертв сексуального домогательства.

67-летний кардинал Марио Греч с Мальты

Седьмым в списке является 67-летний кардинал Марио Греч с Мальты. Его называют "потенциальным умеренным преемником Папы Франциска".

Кардиналом его назначили в 2020 году.

"Ранее он говорил о необходимости обращаться к тем, кто отстранен от Церкви из-за своей сексуальности или семейного положения", – рассказывает издание.

69-летний кардинал Маттео Дзуппи из Италии

Восьмым претендентом является 69-летний кардинал Маттео Дзуппи из Италии.

Он – президент Итальянской епископской конференции. В свое время он был архиепископом Болоньи, а значит, человеком Франциска в Ватикане.

В 2023 году Дзуппи посетил Украину. Визит он совершил после того, как Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС.

В том же году он посещал США и Россию. В Москве он оценивал возможности возвращения украинских детей, и обмена пленными.