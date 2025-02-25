Водночас світ намагається спрогнозувати, хто може стати наступником Франциска. Уже з'явився список із 8 кандидатів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на New York Post.

Дивіться також Забальзамовані серця, три труни й таємна боротьба за владу: що відбувається, коли помирає Папа

70-річний кардинал П'єтро Паролін з Італії

Перший із кандидатів, який лідирує з листопада 2024 року, – 70-річний кардинал П'єтро Паролін з Італії. Він є державним секретарем Ватикану, де прослужив уже 11 років.

Його політичні погляди помірковані. Свого часу він у дипломатичному крилі Святого Престолу та прослужив у Нунціатурі Нігерії та Мексики.

У 2014 році Папа Франциск присвоїв йому звання кардинала. Вважається, що він буде продовжувати ідеї Франциска.

До слова, у 2024 році Паролін навіть відвідував Україну та зустрічався із президентом Зеленським. Вони обговорювали обмін військовополоненими та повернення тіл захисників.

65-річний кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу з Конго

Наступний претендент – 65-річний кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу з Конго.

Він очолює Симпозіум єпископських конференцій Африки та Мадагаскару. Раніше він став відомим після того, як заперечив заяву нинішнього понтифіка про дозвіл благословляти неодружені та гомосексуальні пари, а потім ще й оголосив це рішення недійсним на Африканському континенті.

А ще у 2024 році цього кардинала звинувачували у поширенні чуток та підбуреннях до повстання, які він озвучував у своїх проповідях.

Бесунгу – кардинал із 2019 року. Як зазначає видання, його папство "розглядатиметься як різкий докір лівим принципам" Франциска.

71-річний кардинал Вім Ейк з Нідерландів

Третій кандидат і один із найконсервативніших фаворитів – 71-річний Вім Ейк з Нідерландів. Він – колишній лікар.

"У 2015 році Ейк допоміг написати книгу "Одинадцять кардиналів говорять про шлюб і сім'ю: нариси з пастирської точки зору", в якій рішуче виступав проти схвалення Франциском цивільних повторних шлюбів у випадку неотримання рішення про анулювання першого шлюбу. Ейк писав, що вони є формою структурованого та інституціоналізованого перелюбу", – пише New York Post.

Кардиналом Ейка призначив у 2012 році Папа Бенедикт XVI.

72-річний кардинал Петер Ерде з Угорщини

Четверта кандидатура – 72-річний кардинал Петер Ерде з Угорщини.

Він – експрезидент Ради єпископських конференцій Європи. Кардинал давно вважається давно впливовою фігурою у католицькій церкві. Окрім угорської, він вільно володіє англійською, італійською, французькою, словацькою та латинською мовами.

"Будучи консерватором, Ердо раніше виступав проти практики причастя розлучених або повторно одружених католиків через доктринальне переконання про нерозривність шлюбу", – зауважує видання.

Також він виступав проти прийому біженців в Європі, бо вважав це рівносильним торгівлі людьми.

Кардиналом Ерде є з 2003 року.

67-річний Луїс Антоніо Тагле з Філіппін

П'ятий кандидат – 67-річний Луїс Антоніо Тагле з Філіппін.

Його вважають політично лівим та "азійським Папою Франциском".

"Тагле критикує ставлення церкви до ЛГБТ-людей, а також до розлучених і повторно одружених католиків. В інтерв'ю 2015 року він сказав, що "сувора" позиція церкви щодо геїв, розлучених і одиноких матерів зашкодила її меті євангелізації", – зауважують у New York Post.

Якщо Тагле, який є кардиналом з 2012 року, стане Папою, то він буде першим представником на цій посаді з азіатського континенту.

Але були сумніви, чи зможуть його обрати понтифіком, бо він "ославився" катастрофічним управлінням головною благодійною організацією церкви "Карітас".

76-річний американець Реймонд Берк

Шоста кандидатура – 76-річний американець Реймонд Берк.

Він – провідний архіконсерватор та публічний критик ліберальних тенденцій Франциска. Кардиналом є з 2010 року.

Свого часу він висловив сумнів щодо рішення Папи про готовність дозволити розлученим і повторно одруженим парам приймати Євхаристію. А нове формулювання щодо штучної контрацепції, геїв і цивільних шлюбів він називав "небажаним".

У 2004 році він встряв у скандал – Берк ігнорував повідомлення про сексуальні домагання з боку деяких священників. Окрім того, він виступив проти створення фонду для жертв сексуального домагання.

67-річний кардинал Маріо Греч з Мальти

Сьомим у списку є 67-річний кардинал Маріо Греч з Мальти. Його називають "потенційним поміркованим наступником Папи Франциска".

Кардиналом його призначили у 2020 році.

"Раніше він говорив про необхідність звертатися до тих, хто відсторонений від Церкви через свою сексуальність чи сімейний стан", – розповідає видання.

69-річний кардинал Маттео Дзуппі з Італії

Восьмим претендентом є 69-річний кардинал Маттео Дзуппі з Італії.

Він – президент Італійської єпископської конференції. Свого часу був архієпископом Болоньї, а отже, людиною Франциска у Ватикані.

У 2023 році Дзуппі відвідав Україну. Візит він здійснив після того, як Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС.

У тому ж році він відвідував США та Росію. У Москві він оцінював можливості повернення українських дітей та обміну полоненими.