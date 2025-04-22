Сейчас вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал смерть Франциска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ди Вэнса в сети Х.

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Вэнс вспомнил последнюю встречу с Папой Франциском

Ди Вэнс опубликовал сообщение, в котором выразил соболезнования по поводу смерти Папы Римского Франциска. Он добавил, что рад был накануне видеть понтифика, хотя он очень больным.

Я только что узнал о смерти Папы Франциска. Мое сердце с миллионами христиан по всему миру, которые его любили. Я был рад видеть его вчера, хотя он, очевидно, был очень болен,

– подчеркнул Ди Вэнс.

Он добавил, что всегда будет помнить проповедь Папы Франциска, которая прозвучала в начале пандемии COVID-19. Для Ди Вэнса она была очень красивой и важной.

"Да упокоит Господь его душу", – добавил Ди Вэнс.

Следует отметить, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с Папой Римским 20 апреля около 11:30. Встреча состоялась в Доме Святой Марты. В пресс-службе Святого Престола сообщали, что встреча длилась несколько минут и стала поводом обменяться пасхальными пожеланиями.

На короткой встрече также обсуждались вопросы религиозной свободы, ситуация с войной, а также положение мигрантов и беженцев.