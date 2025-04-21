Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова посла Украины при Святом Престоле Андрея Юраша в эфире национального марафона.

К теме Смерть Папы Франциска: что это значит для Украины и что ожидает католическую церковь вскоре

Что рассказал посол о последней встрече с Папой Римским

Андрей Юраш отметил, что ему посчастливилось увидеть понтифика буквально за 2 дня до госпитализации, и когда он вообще уже был изолирован.

"Наша встреча была 12 февраля, а в больницу он попал 14 февраля. Мы почти 20 минут имели возможность говорить втроем, потому что я был вместе с украинским известным художником Иваном Марчуком, и Папа его приветствовал", – сказал посол.

Дипломат отметил, что уже во время встречи было очень уж заметно тяжелое физическое состояние Франциска.

Видимо, впервые за все предыдущие разы Папа лично не поднялся, и не поздоровался, потому что физически не мог этого сделать. Было заметно, что он не может так легко говорить, как это хотелось бы. Но глаза были живые, он абсолютно всем интересовался, ставил очень короткие, небольшие вопросы и на них так же коротко отвечал,

– сказал Юраш.

Юраш отметил, что его всегда поражало в Папе желание и умение быть близким к каждому персонально человеку.

"Вот даже в отношении нашего посольства и персонально меня. У него всегда были несколько вопросов, которые свидетельствовали, что он помнит мельчайшие моменты того, что связано с конкретным человеком. Это вызывает доверие, поэтому стараешься быть с ним максимально искренним", – объяснил дипломат.

Украинский посол при Святом Престоле отметил, что, конечно, смерть Франциска это большая потеря для мирового сообщества. Кроме того, он отметил, что дальнейшие события в Ватикане будут также очень важными для мира, ведь подобное для каждого поколения случается максимум несколько раз.