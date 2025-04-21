Смерть понтифика стала потерей для Украины. Такое мнение высказал директор "Радио Мария", римо-католический священник Алексей Самсонов, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Что будет с церковью

По словам священника, в самой церкви началось время, которое называют Sede Vacante, то есть вакантный престол, когда нет Папы. Похороны Франциска состоятся в течение 4 – 6 дней, после чего начнется подготовка к конклаву, собрания кардиналов для выбора нового Папы.

После смерти Папы созывается конклав. Все кардиналы до 80 лет принимают в нем участие. Из украинцев пока есть только один кардинал – отец Николай Бычок, епископ Мельбурнской епархии УГКЦ в Австралии,

– рассказал он.

Алексей Самсонов объяснил, что во время конклава кардиналы физически изолируются, нет никакого общения с миром, чтобы никто на них не влиял.

Папа Римский Франциск пытался модернизировать церковь, и после его смерти снова встает вопрос о балансе между традицией и реформами. Священник заметил, что кто-то имеет более либеральные или более консервативные взгляды.

Он отметил, что кардиналы будут голосовать согласно своему представлению о будущем церкви, то есть должна ли она быть более либеральной, или более традиционной, сосредоточенной на молитве и евангельских ценностях.

"Имеем обетование Иисуса Христа, что “ничто не может преодолеть церковь”. Независимо от того, кто будет Папой, церковь будет существовать и провозглашать Евангелие. Церковью руководит сам Христос", – добавил он.

Что смерть Папы означает для Украины

Я думаю, что мы, как Украина, потеряли человека, который вопреки всему, был нашим другом. Мы не всегда понимали Папу, это факт. Но он любил Украину и переживал за нее,

– считает Самсонов.

По его словам, Папа Франциск помогал Украине как официально, так и неофициально: гуманитарная поддержка, содействие в обменах пленными, встречи с украинцами. Он напомнил и о его призыв к миру в Украине в речи на Пасху.