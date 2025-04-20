Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Sky News. Напомним, что понтифик недавно перенес тяжелую пневмонию, и это первое его публичное появление после того, как он покинул больницу.

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Что сказал Папа Римский об Украине

Папа Римский появился для благословения перед верующими на балконе базилики Святого Петра в Пасху, 20 апреля. После этого 88-летнего понтифика провезли в папомобиле сквозь толпу верующих на площади Святого Петра.

Он лишь поздравил верующих с праздником: "Братья и сестры, с Пасхой!". Остальную часть его благословения зачитал один из помощников. Папа Римский Франциск в своем обращении призвал прекратить войну в Украине и Газе.

Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира и поощряет все вовлеченные стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира... Пусть в этом Юбилейном году Пасха также будет достойной возможностью для освобождения военнопленных и политзаключенных,

– говорилось в речи.

К слову, недавно сообщали, что посланник Папы Римского кардинал Конрад Краевский доставил в Украину 4 автомобиля скорой помощи, которые, как планируют, будут предназначены для использования в зоне боевых действий.