Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News. Соответствующую информацию там обнародовали в понедельник, 7 апреля.

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Папа Римский передал Украине кареты скорой помощи

Указывается, что представитель понтифика в десятый раз после начала полномасштабного российского вторжения отправился в Украину, чтобы доставить помощь.

На этот раз Краевский поехал в Украину, чтобы доставить 4 кареты скорой помощи в Украину с помощью трех украинских водителей.

Отмечается, что "автомобили полностью оборудованы всеми медицинскими инструментами, необходимыми для спасения жизни, которые будут предназначены для зон боевых действий".

Однако не уточняется, когда и куда именно передали автомобили.

Напомним, что Папа Римский в воскресенье, 6 апреля, появился перед верующими в Ватикане. Это первое публичное появление понтифика в Ватикане после того, как 2 недели назад, 23 марта, он покинул больницу Джемелли. Тогда Папа обратился к верующим с балкона своей палаты.