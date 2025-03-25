Папа Римский Франциск находился в критическом состоянии во время 38-дневного пребывания в больнице из-за двусторонней пневмонии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Папа мог не выдержать

Руководитель медицинской команды понтифика Серджо Альфьери рассказал, что врачи даже рассматривали возможность прекращения лечения, чтобы позволить ему уйти из жизни в покое.

По словам врача, особенно опасной стала ночь на 28 февраля. Тогда Папа едва не задохнулся от собственной рвоты.

По словам Альфьери, существовал реальный риск, что не выдержит.

Нам пришлось выбирать: остановиться на этом и отпустить его, или идти дальше и пробовать все другие возможные лекарства и методы лечения, одновременно рискуя повредить другие органы,

– объяснил он.

Во время лечения у Папы Римского было четыре критических "респираторных кризиса", которые сопровождались приступами кашля, похожими на астматические.

Папу ожидает реабилитация

По словам врача, решающую роль в продолжении лечения сыграл личный медбрат Папы Массимилиано Страппетти. Именно он призвал команду не сдаваться и попробовать все.

Врачи рисковали повредить почки и костный мозг Франциска, но его организм в конце концов отреагировал на терапию, и воспаление легких начало спадать. Несмотря на то, что госпитализация закончилась, Папа еще должен пройти курс реабилитации, который продлится 2 месяца.