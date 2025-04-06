Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News и Associated Press. Понтифик охрипшим голосом поблагодарил верующих и пожелал им благодатного воскресенья.

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Франциск снова в Ватикане

Это первое публичное появление понтифика в Ватикане после того, как 2 недели назад, 23 марта, он покинул больницу Джемелли. Тогда Папа обратился к верующим с балкона своей палаты.

Сегодня Франциск использовал специальные носовые трубки для получения дополнительного кислорода. Ограниченные движения его рук во время благословения толпы объясняют травмой, полученной еще до госпитализации.

Папа Римский появился перед толпой: смотрите фото

В проповеди Папа Римский сказал, что "больничная койка может стать святым местом, где милосердие испепеляет равнодушие, а благодарность лелеет надежду".

Напомним, за последние 2 года понтифик несколько раз болел гриппом и имел другие проблемы со здоровьем. В молодости у него развился плеврит, из-за чего Франциску удалили часть одного из легких.