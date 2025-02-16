Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Врачи советуют Франциску полный покой, поэтому он не смог сегодня, 16 февраля, произнести свою обычную воскресную молитву на площади Святого Петра и возглавить специальную мессу для художников по случаю Юбилейного года Католической Церкви.

Смотрите также "Будьте патриотами, отбросьте войну": Папа Римский призвал молодежь Украины к прощению врага

Что известно о состоянии здоровья понтифика

Кардинал Хосе Толентино де Мендонса, который возглавил мессу в отсутствие понтифика, открыл богослужение словами поддержки. "Наша первая мысль обращена к Папе Франциску", – сказал кардинал в базилике Святого Петра.

В Ватикане сообщили, что Папа Римский останется в больнице так долго, сколько этого потребует его лечение.

Сам Франциск поблагодарил верующих за молитвы, а медицинских работников больницы – за заботу.

Я хотел бы быть среди вас, но, как известно, нахожусь здесь, в больнице Джемелли, поскольку все еще нуждаюсь в лечении моего бронхита,

– отметил он.

К слову, Франциск является понтификом с 2013 года, за последние 2 года он несколько раз болел гриппом и имел другие проблемы со здоровьем.

В молодости у Папы развился плеврит, поэтому ему удалили часть одного из легких, а в последнее время он склонен к легочным инфекциям.

Отдых во время Юбилейного года

Юбилей, также известный как Святой Год, продлится до 6 января 2026 года. Глава отдела Итальянской епископской конференции Массимо Анджелелли считает – хорошо, что Папа получил возможность отдохнуть в течение напряженного года.

В эти дни лучше всего, чтобы он был ограничен, так сказать, больничной палатой, чтобы полностью восстановить свои силы и получить заботу в условиях полной безопасности, – а Юбилей продлится еще долго,

– сказал он.

Напомним, в воскресенье, 9 февраля, понтифик не смог завершить проповедь для вооруженных сил, полиции и сил безопасности из-за проблем с дыханием. Франциск передал текст церемониймейстеру.