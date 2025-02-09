Поэтому понтифик передал текст церемониймейстеру. Об этом сообщает Vatican News, передает 24 Канал.
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О чем шла речь в проповеди
Папа призвал, чтобы военнослужащие считали себя "служителями безопасности и свободы народов".
Эта вооруженная служба должна осуществляться только с целью законной самообороны, а не с целью навязывать господство над другими народами. Всегда соблюдая международные конвенции по ведению войны, а прежде всего – со священным уважением к жизни и к созданию,
– убежден Франциск.
Он также призвал к молитве за мир в "страждущей Украине", а также в Палестине, Израиле, Мьянме, на всем Ближнем Востоке и не только.
Пусть повсюду замолчит оружие, и пусть будет услышан крик народов, которые просят мира,
– сказал Папа.
Напомним, накануне, 1 февраля, понтифик призвал украинскую молодежь прощать врагов ради построения мирного будущего. На видеоконференции он отвечал на вопросы и слушал истории тех, кого непосредственно коснулась война.