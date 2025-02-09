Тож понтифік передав текст церемоніймейстеру. Про це повідомляє Vatican News, передає 24 Канал.

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Про що йшлося в промові

Папа закликав, аби військовослужбовці вважали себе "служителями безпеки та свободи народів".

Ця збройна служба повинна здійснюватися лише з метою законної самооборони, а не з метою нав'язувати панування над іншими народами. Завжди дотримуючись міжнародних конвенцій щодо ведення війни, а перед усім – зі священною пошаною до життя і до створіння,

– переконаний Франциск.

Він також закликав до молитви за мир у "стражденній Україні", а також у Палестині, Ізраїлі, М'янмі, на всьому Близькому Сході тощо.

Нехай повсюди замовкне зброя, і нехай буде почутий крик народів, які просять миру,

– сказав Папа.

Нагадаємо, напередодні, 1 лютого, понтифік закликав українську молодь пробачати ворогам задля побудови мирного майбутнього. На відеоконференції він відповідав на питання та слухав історії тих, кого безпосередньо торкнулася війна.