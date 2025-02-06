Папа відповідав на питання української молоді та вислухав історії тих, кого безпосередньо торкнулася війна, – хто чекає з фронту рідних, втратив рідну домівку чи потрапив в еміграцію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Vatican News.

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Папа закликав молодь не відповідати на удар іншим ударом

Папа Римський закликав молодих українців бути поблажливими попри усі виклики, бо Україну продовжує спустошувати війна.

Він вважає, що "сьогоднішнє життя знецінене", бо грошам та військовим позиціям "надається більше значення, ніж самому людському життю".

На запитання українки, як після втечі від "сучасного Ірода" можна прощати, очільник католицької церкви закликав "рухатися вперед" та не піддаватися інстинкту "відповідати на удар іншим ударом"

Будьте патріотами, відкиньте війну, пробачте… Пробачити дуже важко. Ми завжди намагаємося вести війну і відповідати на удар іншим ударом. Але щоб побудувати мирне майбутнє, ми маємо пробачати одне одного. Завжди… Кожен з нас повинен пам'ятати, як ми були прощені. Мистецтво прощення нелегке, але ми повинні продовжувати рухатися вперед і завжди прощати,

– сказав він.

Також Папа закликав пам'ятати воїнів, які віддали життя за Україну.