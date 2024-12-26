Повідомляє 24 Канал з посиланням на главу Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він розповів, що папа Франциск може анонсувати свій візит до України за місяць до поїздки.

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Що відомо про майбутній візит папи Римського до України

Блаженніший Святослав розповів, папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, втім, наразі невідомо, коли це відбудеться. Він додав, що у найближчі плани папи Франциска не входить візит до України.

Поки що немає дати візиту, але папа Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж він вирішив до України приїхати. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні,

– заявив голова УГКЦ.

Раніше папа Римський Франциск під час особистої зустрічі із Блаженнішим Святославом заявив, що буде продовжувати підтримувати Україну і не дозволить світу забути війну, яку розпочала Росія.