Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Ватикану.

Дивіться також Папа Римський отримає голуба миру з уламків вітража Миколаївського костелу

Що сказав Папа Римський Франциск про Україну

Глава католицької церкви відкрив так званий ювілейний рік, який триватиме до 6 січня 2026 року. Його відзначають кожну чверть століття з 1300 року, до Рима масово вирушають паломники за спеціальним святковим відпущенням гріхів. Також на Різдво в цей рік урочисто відкривають Святі двері у базиліці Святого Петра.

У католицтві ювілейний рік вважають часом миру, прощення і помилування. Тож звернення було присвячене закликам про мир.

Нехай же змовкне зброя у багатостраждальній Україні! Нехай же вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого і тривалого миру,

– сказав Папа.

Але, закликаючи до переговорів, він не назвав винуватця агресії – Росію. До того ж є великі запитання до Франциска.

Що не так із заявами Папи Римського про перемир'я

Ці заклики лунають від понтифіка регулярно. Та в березні 2024 року суспільство обурилося словами про білий прапор.

"Я вважаю, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність білого прапора та веде переговори… Треба вести діалог вчасно, знайти країну, яка може бути посередником", – дослівно звучала його думка.

Українські чиновники різко відреагували на цю фразу. В УГКЦ закликали Папу відвідати Україну. Як бачимо, у Ватикані запрошення проігнорували.

У грудні Франциск помолився за українців і росіян, назвавши їх "двоюрідними братами", які мають "порозумітися". Це знову викликало різку критику. Папа або не розуміє, що відбувається в Україні, або не хоче розуміти.

Напередодні Різдва він заявив, що молиться за різдвяне перемир'я.