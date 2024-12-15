Цей французький острів він відвідав 15 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Папа закликав Україну та Росію порозумітися

На Корсиці понтифік виступив з промовою, у якій закликав до миру в усьому світі.

Під час виступу Папа Римський назвав український та російський народи "двоюрідними братами" та помолився за "довгоочікуваний мир" для обох народів.

Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна – це завжди поразка. Миру всьому світу!

– сказав він.

Очільник католицької церкви також помолився за мир і в інших країнах.

"Мир для Палестини, для Ізраїлю, для Лівану, для Сирії, для всього Близького Сходу! Мир у змученій М'янмі", – йшлося у промові Папи.

Нагадаємо, що днями очільник Православної церкви України Епіфаній зустрівся з понтифіком у Ватикані, де вони поспілкувалися про війну. Папа висловлював свою солідарність з українцями та запевняв у подальшій підтримці.