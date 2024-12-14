Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу ПЦУ. Це була перша офіційна зустріч православного очільника з головою католицької церкви у статусі глави ПЦУ.

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Епіфаній і Папа Франциск обговорили мир для України

У п'ятницю, 13 грудня, Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані Митрополита Епіфанія, предстоятеля Православної Церкви України.

Сторони обговорили важливість об'єднання зусиль усіх людей доброї волі для досягнення справедливого миру в Україні та Європі. Митрополит Епіфаній подякував Папі за постійну підтримку України та заклик до віруючих молитися за мир.

Особливо цінуємо постійний заклик Папи до всіх віруючих молитися про мир для України,

– написав Митрополит.

Папа Франциск своєю чергою висловив солідарність із народом України та запевнив у своїй подальшій підтримці.

Папа Франциск прийняв Митрополита Епіфанія у Ватикані / Фото пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви

Подарунки на знак дружби

Наприкінці зустрічі сторони обмінялися подарунками. Митрополит Епіфаній передав Папі панагію з образом Богородиці "Спасіння римського народу", виготовлену українськими майстрами.

Натомість Франциск подарував художньо відтворений образ тієї ж Богородиці, кілька своїх книг та пам’ятну медаль, присвячену дванадцятому року його понтифікату.

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш наголосив, що зустріч пройшла у теплій та щирій атмосфері, ставши історичним моментом для міжконфесійного діалогу.

