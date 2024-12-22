Понтифік засудив "жорстокість" бомбардувань шкіл і лікарень в Україні та Газі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Associated Press.

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Що сказав Папа Римський про перемир'я

Папа Римський Франциск наголосив, що Україна і досі потерпає від обстрілів міст, які призводять до руйнувань шкіл, лікарень та храмів. На тлі цього він закликав аби "замовкла зброя та залунала різдвяна коляда".

Молімося, щоб на Різдво було припинення вогню на всіх фронтах війни, в Україні, у Святій Землі, на всьому Близькому Сході та в усьому світі,

– заявив він.

Понтифік окремо висловив стурбованість стосовно ситуації у Газі, говорячи про "жорстокість, про кулеметний вогонь по дітях, про бомбардування шкіл і лікарень". Занепокоєння у нього також викликає ситуація у Мозамбіку.

Нагадаємо, ще зовсім нещодавно Папа Римський назвав українців і росіян "двоюрідними братами" під час недільної молитви на Корсиці, закликавши до миру. Понтифік тоді також помолився за мир також в інших конфліктних регіонах.