Водночас 8 січня він уперше звинуватив Москву в агресії. Тоді він сказав, що війну в Україні веде саме Росія. 24 Канал зібрав усе, що відомо про останню скандальну заяву Папи Римського про війну.

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Що Папа Римський сказав про Україну

Слово "переговори" – це слово сміливості. Коли бачиш, що ти програєш, що справи йдуть не так, потрібно мати сміливість сісти за стіл переговорів,

– сказав він.

Тобто фактично він закликав Україну піти на поклон до Росії. Ці слова пролунали під час інтерв'ю швейцарському мовнику RSI.

Папа пояснив, що не слід соромитися перемовин – натомість слід подумати, скільки ще людей загине, і розпочати діалог.

"Я вважаю, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність білого прапора та веде переговори… Треба вести діалог вчасно, знайти країну, яка може бути посередником", – додав Франциск.

Далі він повів мову про війну між Ізраїлем і Палестиною. Загалом інтерв'ю було присвячено двом війнам – в Україні та на Близькому Сході.

Швейцарське ЗМІ назвало розмову "епізодом, присвяченим білому – кольору добра, світла, але на якому помилки та бруд виділяються більше". Кумедно, але колір сутани Папи також білий, а одним із питань було ставлення понтифіка до помилок. Дуже знаменний збіг!

Що цікаво, інтерв'ю Папи Римського було записано ще на початку лютого. Але розголосу воно набуло 9 березня, коли на нього звернуло увагу видання Reuters.

Вважається, що Франциск вперше вжив такі терміни, як "білий прапор" або "переможений", обговорюючи війну в Україні, хоча в минулому він говорив про необхідність переговорів,

– акцентували медійники.

Важливо! Повне інтерв'ю з Франциском побачить світ 20 березня, наразі доступні тільки уривки.

Глава католицької церкви натякнув на те, що він міг би стати посередником у таких переговорах. А також це могла би зробити Туреччина.

До слова, Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з Зеленським 8 березня саме пропонував провести в Туреччині мирний саміт, запросивши туди Росію.