Як зазначають у Міністерстві закордонних справ до відомства 11 березня запросили Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса. Причиною стали слова Папи Римського, які днями активно розтиражували ЗМІ по всьому світу.
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Що йому сказали у МЗС
У Міністерстві Вісвальдасу Кульбокасу повідомили, що словами Понтифіка щодо "білого прапора" та необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з російським агресором розчаровані в Україні.
Також зазначили у відомстві, що замість закликів, які легалізують право сильного й заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від Папи Римського очікували б сигналів у бік світової спільноти. Заклику до необхідності негайно об'єднатися задля забезпечення перемоги добра над злом. А також апеляції до російських загарбників, а не до їхньої жертви.
Також у МЗС зробили особливий наголос на тому, що Україна, як ніхто інший, прагне миру. Але цей мир повинен бути справедливим, а також заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, яку запропонував Президент України Володимир Зеленський.
Що наговорив Папа Римський і як відреагували
- Як ми зазначили, Папа Римський напередодні зробив свою чергову заяву, яка обурила як українців, так і міжнародну спільноту.
- Понтифік заявив, що наша держава повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора". І що ми повинні розпочати з Росією переговори.
- Серед обурених був також міністр закордонних справ Польщі. Він звернувся до Папи Римського та заявив, що той мав би свій заклик спрямувати до Владіміра Путіна. Щоб він вивів своє військо з України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також відреагував на заклик Папи Римського. Очільник української дипломатії наголосив, що у нашої держави синьо-жовтий прапор. І що інших прапорів Україна підіймати не буде.