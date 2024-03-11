Як зазначають у Міністерстві закордонних справ до відомства 11 березня запросили Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса. Причиною стали слова Папи Римського, які днями активно розтиражували ЗМІ по всьому світу.

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Що йому сказали у МЗС

У Міністерстві Вісвальдасу Кульбокасу повідомили, що словами Понтифіка щодо "білого прапора" та необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з російським агресором розчаровані в Україні.

Також зазначили у відомстві, що замість закликів, які легалізують право сильного й заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від Папи Римського очікували б сигналів у бік світової спільноти. Заклику до необхідності негайно об'єднатися задля забезпечення перемоги добра над злом. А також апеляції до російських загарбників, а не до їхньої жертви.

Також у МЗС зробили особливий наголос на тому, що Україна, як ніхто інший, прагне миру. Але цей мир повинен бути справедливим, а також заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, яку запропонував Президент України Володимир Зеленський.

Що наговорив Папа Римський і як відреагували