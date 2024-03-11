Как отмечают в Министерстве иностранных дел, в ведомство 11 марта пригласили Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса. Причиной стали слова Папы Римского, которые на днях активно растиражировали СМИ по всему миру.

Читайте также "Мужество белого флага": все, что известно о скандальном заявлении Папы Римского

Что ему сказали в МИД

В Министерстве Висвальдасу Кульбокасу сообщили, что из-за слов понтифика относительно "белого флага" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с российским агрессором разочарованы в Украине.

Также отметили в ведомстве, что вместо призывов, которые легализуют право сильного и поощряют его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от Папы Римского ожидали сигналов в сторону мирового сообщества. Призыва к необходимости немедленно объединиться для обеспечения победы добра над злом. А также апелляции к российским захватчикам, а не к их жертве.

Также в МИД сделали особый упор на том, что Украина, как никто другой, стремится к миру. Но этот мир должен быть справедливым, а также основанным на принципах Устава ООН и Формулы мира, которую предложил Президент Украины Владимир Зеленский.

Что наговорил Папа Римский и как отреагировали