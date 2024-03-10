Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не повторять исторических ошибок и последовательно поддерживать Украину и ее народ в борьбе за собственную жизнь.

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"Наш флаг – сине-желтый, мы не будем поднимать других"

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, сильнее тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами".

Что касается белого флага, то из истории первой половины ХХ века, как отметил Кулеба, известна эта стратегия Ватикана. Министр иностранных дел Украины призвал не повторять исторических ошибок и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь.

Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать других флагов,

– подчеркнул Кулеба.

В то же время он поблагодарил Его Святейшество Папу Франциска за постоянные молитвы о мире. По его словам, в Украине надеются на то, что после 2 лет сокрушительной войны в сердце Европы Папа найдет возможность осуществить Апостольский визит в Украину, "чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более 5 миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев".

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