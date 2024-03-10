В то же время 8 января он впервые обвинил Москву в агрессии. Тогда он сказал, что войну в Украине ведет именно Россия. 24 Канал собрал все, что известно о последнем скандальном заявлении Папы Римского о войне.

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Что Папа Римский сказал об Украине

Слово "переговоры" – это слово смелости. Когда видишь, что ты проигрываешь, что дела идут не так, нужно иметь смелость сесть за стол переговоров,

– сказал он.

То есть фактически он призвал Украину пойти на поклон к России. Эти слова прозвучали во время интервью швейцарскому вещателю RSI.

Папа объяснил, что не следует стесняться переговоров – вместо этого следует подумать, сколько еще людей погибнет, и начать диалог.

"Я считаю, что сильнейшим является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество белого флага и ведет переговоры... Надо вести диалог вовремя, найти страну, которая может быть посредником", – добавил Франциск.

Далее он повел речь о войне между Израилем и Палестиной. В целом интервью было посвящено двум войнам – в Украине и на Ближнем Востоке.

Швейцарское СМИ назвало разговор "эпизодом, посвященным белому – цвету добра, света, но на котором ошибки и грязь выделяются больше". Забавно, но цвет сутаны Папы также белый, а одним из вопросов было отношение понтифика к ошибкам. Очень знаменательное совпадение!

Что интересно, интервью Папы Римского было записано еще в начале февраля. Но огласку оно получило 9 марта, когда на него обратило внимание издание Reuters.

Считается, что Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "побежденный", обсуждая войну в Украине, хотя в прошлом он говорил о необходимости переговоров,

– акцентировали медийщики.

Важно! Полное интервью с Франциском увидит свет 20 марта, пока доступны только отрывки.