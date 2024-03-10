Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у боротьбі за власне життя.
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"Наш прапор – синьо-жовтий, ми не підніматимемо інших"
За словами очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це "переговорами".
Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття, як зазначив Кулеба, відома ця стратегія Ватикану. Міністр закордонних справ України закликав не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя.
Наш прапор – синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів,
– підкреслив Кулеба.
Водночас він подякував Його Святості Папі Франциску за постійні молитви про мир. За його словами, в Україні сподіваються на те, що після 2 років нищівної війни в серці Європи Папа знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, "щоб підтримати понад мільйон українців-католиків, понад 5 мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців".
Реакція очільника МЗС Польщі на скандальну заява Папи Римського Франциска
- Напередодні Папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора" і почати переговори.
- Такі слова викликали резонанс і міністр закордонних справ Польщі на своїй сторінці у соцмережі X (раніше твітер) особисто звернувся до Папи.
- Польський міністр зазначив, що тепер Папі слід було б звернутися із закликом до диктатора Путіна щодо виведення окупаційних військ з України.
- "Як щодо того, щоб для балансу закликати Путіна набратися мужності й вивести свою армію з України?", – зазначив Сікорський.
- Він підкреслив, що якби Путін вивів свої війська з України, "мир настав би одразу без потреби в переговорах".