Папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора" і почати переговори. Це викликало резонанс. А міністр закордонних справ Польщі у твітері особисто звернувся до Папи.

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Сікорський закликав Папу звернутися до Путіна

Польський міністр вважає, що тепер Папі слід було б звернутися із закликом до російського диктатора Путіна щодо виведення окупаційних військ з України.

Як щодо того, щоб для балансу закликати Путіна набратися мужності й вивести свою армію з України?,

– зазначив Сікорський.

Він підкреслив, що якби Путін вивів свої війська з України, "мир настав би одразу без потреби в переговорах".

До слова, після того, як слова Франциска викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із заявою, в якій заявив, що "переговори ніколи не є капітуляцією".

Директор пресслужби Ватикану також заявив, що Папа Франциск висловлює "глибоку прихильність до змученого українського народу".

Папа Римський лише нещодавно звернувся до Кремля

Раніше Франциск уникав безпосередньо називати країну, яка розпочала війну в Україні.

Однак 8 січня він звернувся до членів дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, з щорічним посиланням "Стан світу". В ньому він не просто засудив війну в Україні, а вперше назвав агресора.

Згодом Папа Франциск назвав дії Росії "негідними та неприйнятними" і наголосив, що поведінка Москви не може бути виправдана жодним чином.