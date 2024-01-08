Раніше Франциск уникав безпосередньо називати країну, яка розпочала війну в Україні. До того ж у серпні 2023 року він звернувся до росіян по відео і сказав буквально таке: "Ви спадкоємці великої Росії, ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Спасибі за ваш спосіб бути росіянами".

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Що сказав Папа Римський про російську агресію

Папа нагадав про майже дворічну широкомасштабну війну, яку Росія веде проти України, що призвела до великої кількості жертв і масових руйнувань,

– цитує його слова пресслужба Ватикану.

Таким чином він відійшов від простого висловлення солідарності з Україною. Публічно та прямо назвати, хто саме винен у нападі – це важливий крок.

На думку Папи Римського, війна в Україні доводить, що сучасні війни не обмежуються полями битв, адже точаться всюди.

"Більше нема відмінності між військовими і цивільними цілями, немає жодного конфлікту, який би не закінчувався тим чи іншим чином невибірковим ударом по цивільному населенню", – сказав він.

Водночас Франциск повторив "миролюбну" мантру про те, що "треба домовлятися".

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Папа Римський вважає, що триває Третя світова

Більша частина промови була присвячена конфліктам у світі та "відповідальності окремих осіб та народів за зміцнення миру". Адже мир, за його словами, не тільки Божий дар, але й відповідальність людей.

Понтифік висловив занепокоєння зростанням конфліктів у світі та назвав це "третьою світовою, яка ведеться по частинах". Він згадав ситуацію в Україні, на Близькому Сході, Кавказі та засудив порушення міжнародного гуманітарного права. У Ватикані вважають, що "серйозні порушення є воєнними злочинами, які вимагають не тільки ідентифікації, але й запобігання".

Як Франциск пояснив свої слова про "велич Росії"