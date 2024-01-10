Папа Римський звернувся до Блаженнішого Святослава після нещодавніх масованих атак Росії. Мовиться про події 29 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року.

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Що сказав Глава Католицької церкви

Папа Франциск назвав дії Росії "негідними та неприйнятними". Понтифік наголосив, що поведінка Москви не може бути виправдана жодним чином.

На його думку, існує ризик того, що російсько-українська війна може стати забутою на тлі драматичних міжнародних подій. Франциск назвав таку ситуацію вкрай небезпечною та закликав зробити все для того, щоб "ця війна не була оповита тишею". Він запевнив, що використовує кожну нагоду для того, щоб не допустити цього.

Папа Римський також виступив за те, щоб "змусити всіх, хто відповідальний, та міжнародну спільноту до пошуку мирних рішень".

Інші заяви понтифіка про війну