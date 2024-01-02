Зокрема, під час масованого обстрілу Києва 2 січня уламки російської ракети впали у Шевченківському районі. Глави Шевченківської РДА Олександр Поповцев зазначив, що це відбулося поблизу посольства США.
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Росію притягнуть до відповідальності
Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після нової масованої російської ракетної атаки на українські міста заявила у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, що Україна потребує додаткової допомоги.
Вона також зазначила, що Росія буде притягнута до відповідальності, оскільки наша держава стала жертвою чергового цинічного злочину російських окупантів.
Столиця України Київ та Харків були обстріляні російськими ракетами та безпілотниками. Поранені та вбиті мирні жителі, зруйнована інфраструктура. Зараз Україна потребує більшої підтримки, щоб врятувати життя. Росія буде притягнута до відповідальності,
– йдеться в повідомленні Матернової.
Водночас президент Латвії Едгардс Рінкевичс, коментуючи нову масовану ракетну атаку Росії, наголосив на необхідності негайно надати допомогу Україні.
За його словами, Захід повинен бути серйозним та діяти негайно. Рінкевичс також звернув увагу на результативну роботу української протиповітряної оборони.
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у лицемірстві після масованого ракетного обстрілу України. Він запевнив, що відмови від підтримки українців, як того сподівається Росія, не буде.
Лицемірна Росія. Вона звинувачує інших у геноциді, а сама знову бомбить цивільні об'єкти в Україні та вбиває невинних,
– зазначив чеський міністр.
За його словами, Росія хоче, щоб західні держави втомилися від війни, проте Ліпавський запевнив, що цього не станеться "ні цього року, ні будь-коли".
Що про масовану атаку відповіли в МЗС
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку.
За його словами, терористичний режим у Москві має відчути, що міжнародна спільнота не заплющуватиме очі на вбивства мирного українського населення та руйнування критичної інфраструктури в Україні.
Росія продовжує воювати з українськими жінками, дітьми та літніми людьми. Об‘єкти, які атакувала російська армія, були виключно цивільними,
– мовиться в заяві МЗС.
Водночас Кулеба закликав світ прискорити постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів усіх типів, далекобійних ракет з радіусом дії понад 300 кілометрів. Він також наголосив на необхідності надання Україні заморожених російських активів та припинення будь-яких зв'язків з російськими дипломатами.
Масований ракетний обстріл: останні новини
- Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що під час масованої атаки Повітряні Сили Збройних Сил України збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Це вдалося зробити за допомогою системи Patriot, яку нашій державі надали західні партнери. За його словами, наслідки були б жахливими, якби наша держава не мала можливості збивати російські "Кинджали". Він також наголосив на потребі надання Україні ще більше озброєння від Заходу.
- Водночас Юрій Ігнат наголосив на тому, що росіяни налаштовують маршрут ракет завчасно, що дає змогу окупантам завдати повторної повітряної атаки протягом найближчого часу. Ігнат також додав, що росіяни спроможні забезпечити літаки необхідними технічними засобами, проте можуть мати проблеми з ракетами. За його словами, ворогу достатньо на підготовку 4 дні, якщо у них є конкретні цілі та плани щодо повторного ураження.
- Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що Росія накопичила певний запас, який зараз починають відстрілювати. Про те, скільки часу це триватиме, наразі сказати складно. За його словами, ймовірно, зараз окупанти зроблять ставку на ракети, які особливо важко збивати. Серед них балістичні "Іскандери" або ж аеробалістичні "Кинджали". Їх дуже складно перехоплювати, хоча Україна має на озброєнні зенітні ракетні комплекси, які здатні це робити.
- Станом на 17:09 кількість постраждалих загалом по Україні збільшилася до 127. Відомо, що загинуло 5 людей. Наразі триває ліквідація пожеж та наслідків ворожої атаки за двома адресами у Подільському районі Києва. Додатково проводиться повторний огляд помешкань. Також у Харкові тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку.