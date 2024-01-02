Про це повідомив в.о. глави Шевченківської РДА Олександр Поповцев в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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За його словами, у Шевченківському районі це один епіцентр падіння уламків ворожого дрона – поблизу метро Дорогожичі, на вулиці Теліги.

Уламки збитої ракети впали в паркову зону, на щастя, ніхто не постраждав. Є вибиті шибки в приблизно 10 будинках. Там працюють комунальні служби. А також маємо незначні уламки ракет у районі посольства США,

– розповів Олександр Поповцев.

Важливо! Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що атака 2 січня була схожа на ту, що ворог здійснив 29 грудня. Подібні й типи, й кількість повітряних цілей.

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