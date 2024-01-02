Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що окупанти тривалий час накопичували ракети. Упродовж осені – початку зими практично не було масованих ракетних ударів. Але тоді літали "Шахеди".

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Які ракети може далі використати Росія

Як наголосив Попович, очевидно, що Росія накопичила певний запас, який зараз починають відстрілювати. Скільки часу це триватиме – сказати складно.

Раніше казали, що вони "з коліс" запускають ракети. Це свідчило про відсутність запасів. Але показувало, що вони здатні їх виготовляти. Зараз там накопичували їх кілька місяців, майже не обстрілюючи Україну упродовж осені. Тепер вони починають відстрілювати його,

– сказав Попович.

Ймовірно, зараз окупанти зроблять ставку на ракети, які особливо важко збивати. Це – балістичні "Іскандери" або ж аеробалістичні "Кинджали". Їх дуже складно перехоплювати, хоча Україна має на озброєнні зенітні ракетні комплекси, які здатні це робити.

Думаю, що вони й далі будуть використовувати балістичні та аеробалістичні ракети, щоб спробувати максимально забезпечити знищення тих цілей, які вони для себе обрали,

– сказав Попович.

Зверніть увагу! Що відомо про російські ракети "Кинджал" – читайте в матеріалі 24 Каналу. Україна може збивати їх за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot.

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